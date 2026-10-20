Podcast Napoli-Bodo, Barsotti di Dazn: "Allegri potrebbe ripetere una mossa fatta alla Juve"

Tanta l'attesa per Napoli-Bodo e curiosità anche per le formazioni con De Bruyne che potrebbe agire da play classico. Giovanni Barsotti, giornalista di Dazn, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Bodo/Glimt è davvero una squadra che gioca con il blocco basso e riparte in contropiede, come ha detto Allegri?

"Probabilmente Allegri intende una squadra ordinata in fase difensiva, ma molto forte nelle transizioni. Il Bodo/Glimt ama attirare la pressione avversaria per poi attaccare gli spazi alle spalle, un principio tipico del calcio moderno. È una squadra che da anni ottiene ottimi risultati in Europa e che ha dimostrato il proprio valore anche eliminando l'Inter. È un avversario scomodo, soprattutto in casa, ma anche a Napoli servirà attenzione: in questo momento il Napoli ha bisogno di muovere la classifica."

De Bruyne potrebbe essere schierato da play al posto di Lobotka. È una soluzione che può funzionare?

"Sì, può essere una buona scelta. De Bruyne ha dimostrato di sapersi abbassare per partecipare alla costruzione e, giocando qualche metro più indietro, potrebbe anche gestire meglio le energie e allungare la propria carriera. Ha l'intelligenza tattica e la qualità tecnica per interpretare quel ruolo. Il Napoli dispone di tante soluzioni offensive e, se Allegri vuole utilizzare più giocatori di qualità, può avere senso impiegarlo in mezzo al campo. L'avvio della squadra non mi è piaciuto, ma apprezzo il tentativo di inserire più qualità possibile. Allegri dovrebbe puntare proprio su questo, come fece con la sua migliore Juventus, che schierava tanti giocatori tecnici in un sistema capace di valorizzarli."

L'Inter avrà delle vere antagoniste nella corsa allo scudetto oppure è destinata a dominare il campionato? Quali squadre possono darle fastidio?

"Per me l'Inter è nettamente più forte e, se manterrà questo rendimento, potrebbe chiudere il campionato con largo anticipo. Juventus e Napoli, che avrebbero potuto rappresentare le principali antagoniste, sono partite con difficoltà. Il Milan è invece la squadra che vedo meglio all'inseguimento, anche se non lo considero ancora una vera candidata al titolo. Mi piace la crescita della squadra e soprattutto il fatto che i giocatori stiano credendo sempre di più nelle proprie idee. L'allenatore sta dimostrando di sapersi adattare al campionato con piccoli accorgimenti tattici. Roma e Como possono essere outsider interessanti, ma gli impegni europei potrebbero pesare sul loro rendimento. Anche la Lazio sta facendo bene, ma non la vedo attrezzata per competere fino alla fine. Credo che l'Inter farà un campionato a parte."