Podcast Napoli-Bodo/Glimt 4-3, le pagelle di Caporale: "De Bruyne illumina, Politano si riscatta!"

Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli premia De Bruyne, McTominay e Politano: tutti i voti.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha commentato il successo degli azzurri per 4-3 contro il Bodo/Glimt in Champions League, assegnando i voti ai protagonisti della sfida. Una vittoria fondamentale per sbloccare la classifica europea, arrivata al termine di una partita caratterizzata da luci e ombre, soprattutto nella fase difensiva. “Era importante vincere e lo si è fatto al termine di una gara in cui il Napoli ha meritato la vittoria, tra luci e ombre. Alcune cose sono andate bene, altre meno, soprattutto l'aspetto difensivo, con gol presi in maniera troppo facile. La squadra è ancora viva e ha mostrato aspetti confortanti. Ora bisogna dare continuità di rendimento, prima ancora che di risultati, sia in campo europeo sia soprattutto in campionato”.

Meret 6: “Un paio di indecisioni nel primo tempo sono state equilibrate da un paio di interventi importanti nella ripresa. Per questo gli ho dato la sufficienza”.

Di Lorenzo 6: Sufficienza per il capitano azzurro, inserito da Caporale tra i difensori promossi nella vittoria contro i norvegesi.

Rafa Marin 6: Anche il centrale spagnolo raggiunge la sufficienza nel giudizio complessivo del reparto difensivo.

Rrahmani 5,5: “Soprattutto sul secondo gol rompe la linea per andare ad anticipare un giocatore avversario, ma va a vuoto e crea un vuoto nel reparto centrale difensivo. Questo permette al Bodo di inserirsi con una verticalizzazione in area di rigore”.

Spinazzola 6: “Sul secondo gol è stato un po' morbido. Invece di fare un passo avanti per contrastare il tiro, ha fatto un passo indietro. Gli ho tolto mezzo punto per questo intervento mancato, però ha anche fornito l'assist per il bellissimo gol iniziale di Politano”.

Anguissa 6: “Confortante la sua gara. Dopo tanti problemi fisici e ricadute, ha giocato la sua parte di partita in maniera diligente. Non è ancora al meglio, ma per un giocatore che basa molto il proprio rendimento sull'aspetto fisico, quello di oggi mi è sembrato un buon punto di partenza per recuperare una condizione migliore”.

De Bruyne 7,5: “Ho premiato De Bruyne perché oggi è stato la luce del Napoli in tutti i sensi. Ha illuminato il gioco con interventi, dinamismo, anticipi e assist, sia quelli concretizzati sia quelli che non sono diventati gol, come in occasione del palo di McTominay. È stato determinante nella manovra offensiva”.

McTominay 7,5: “Con la sua doppietta e un progresso di condizione sicuramente importante, merita il 7,5. È stato un giocatore che ha lasciato il segno quest'oggi”.

Politano 7,5: “Così come era stato forse il peggiore a Villarreal, oggi si è guadagnato un 7,5. L'esecuzione sul gol è perfetta, ha colpito benissimo quel pallone al volo. È stato protagonista anche dell'assist per il 3-2 di McTominay. La solita generosità, oggi poco da dire: un Politano in palla, ha fatto un'ottima partita”.

Hojlund 5,5: “Un po' fuori gara oggi, un po' appesantito. Quando De Bruyne gli ha dato uno dei suoi palloni illuminanti sullo scatto, è arrivato alla conclusione senza forza, un po' fiacco, colpendo anche male sull'esterno della rete. Ha giocato novanta minuti e speriamo che sia in palla sabato contro la Roma”.

Lang 6,5: “Mi ha soddisfatto la sua partita perché è entrato in molte azioni. Spesso ha rischiato la giocata più complicata, mentre in passato il suo limite era quello di fare il compitino senza cercare soluzioni più decisive. Ha messo anche lo zampino con quel velo sul primo gol di McTominay, sull'assist di De Bruyne. Un movimento tecnico che va apprezzato”.

Lucca 6: Sufficienza per l'attaccante subentrato nella ripresa.

Gilmour 6: Sufficienza per il centrocampista scozzese, entrato a gara in corso.

Olivera 6: Anche l'esterno uruguaiano raggiunge la sufficienza tra i subentrati.

Beukema 6: Sufficienza per il difensore entrato dalla panchina.

Giovane 6,5: “Se lo merita per la capacità con cui va a conquistare quel pallone di forza, credendoci fino alla fine e arrivando a tentare l'assist. È un giocatore che ha qualità e ha bisogno soltanto di continuità per dare un contributo sempre più importante al Napoli”.

Allegri 6,5: “Voglio dare un 6,5 di incoraggiamento anche a lui, per inquadrare questo Napoli e cercare di accompagnarlo sulla strada della continuità di prestazioni e risultati. Bisogna trovare una strada univoca sulla quale costruire qualcosa e poi introdurre le variazioni tattiche, nei principi di gioco e negli uomini, all'interno di un contesto tecnico-tattico consolidato. Al momento il Napoli sta ancora cercando la strada maestra. Speriamo che questo possa essere un principio, avremo le riprove a stretto giro”.