Podcast Napoli ko, a Passionapoli si accende dibattito: "Problema non è solo Allegri..."

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Napoli in difficoltà, non solo colpa di Allegri: Gaglione e Luongo puntano il dito su ricambio mancato e scelte di mercato

Le difficoltà del Napoli non sarebbero riconducibili soltanto al lavoro di Massimiliano Allegri. Sotto osservazione finisce anche la programmazione societaria degli ultimi anni, tra la conferma di diversi protagonisti dei successi azzurri e una politica di investimenti che avrebbe progressivamente ridotto i margini di manovra del club. Ne hanno parlato Guido Gaglione e Nicola Luongo, con valutazioni diverse su alcuni aspetti della gestione della rosa ma convergenti sulla necessità di interrogarsi sulle responsabilità della società. Per Gaglione, il problema nasce dalla scelta di affidarsi a lungo a un gruppo che ha già raggiunto traguardi importanti: “È fisiologico che possa mancare quella fame”. Non è un’accusa ai calciatori: “Non è colpa loro, ma di chi li ha confermati”. Il ricambio, spiega, andava avviato anno dopo anno, cedendo uno o due elementi e inserendo nuovi profili, per creare il mix giusto.

Luongo: “Il Napoli si è illuso di essere la Juventus”

Luongo, ai microfoni di PassioNapoli su Radio TuttoNapoli, concentra l’analisi sul modello di investimento. Apprezza il lavoro di Conte, definito “l’allenatore perfetto in quella situazione di difficoltà”, ma critica ciò che è venuto dopo: “Il Napoli si è illuso di essere la Juventus, quindi di poter fare scelte da Juventus: andare su calciatori già affermati, pagando stipendi importanti e cartellini altrettanto importanti. Il Napoli questo non lo può fare”. Una strategia che, a suo avviso, ha complicato anche la gestione successiva della rosa. Allegri resta responsabile delle scelte tecniche, ma per i due opinionisti non può essere l’unico riferimento quando si cercano le cause del momento negativo.