Podcast Parole Allegri, Forgione: "Conferenza allucinante! Doveva chiedere scusa dopo Venezia!"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Che cosa si intende per “gare simpatiche” e perché questa definizione ha fatto discutere?

"Definire simpatiche le prestazioni del Napoli mi sembra riduttivo. Più che simpatia, la squadra suscita tenerezza, e lo dico con grande amarezza. La conferenza di Allegri è stata paradossale e allucinante: non basta acquistare un calciatore perché sia automaticamente all'altezza del Napoli. Alcuni acquisti si rivelano sbagliati e bisogna avere il coraggio di riconoscerlo, soprattutto quando certi giocatori non apportano nulla e finiscono per creare problemi."

La linea comunicativa di Allegri, sempre morbida e mai orientata a richiamare i giocatori alle proprie responsabilità, può funzionare?

"Non so se Allegri non riesca a comprendere che questa strategia non funziona oppure se sia una scelta precisa. Di certo, oggi sembra sentirsi protetto dal contratto e dalla società, tanto da continuare a trasmettere messaggi di serenità. Ma il Napoli è arrivato a un momento decisivo della stagione, sia in Champions League sia in campionato. Serve una svolta, perché se una squadra non riesce a riprendersi, la situazione può soltanto peggiorare. Al momento, però, non vedo sulla piazza un allenatore capace di risolvere questa situazione. Allegri continua a usare la carota anziché il bastone, ma resta da capire dove porterà questa strategia."

La prestazione contro il Venezia può essere considerata positiva, come sostenuto da Allegri?

"No, assolutamente. Il Napoli ha disputato un primo tempo deludente e, nei primi 70 minuti contro l'ultima in classifica, ha effettuato appena due tiri in porta. Parlare di buona prestazione è inaccettabile. Il Venezia ha sfruttato un errore del Napoli, ha segnato e poi ha difeso il risultato, mentre gli azzurri non sono riusciti nemmeno a pareggiare. Il rigore sbagliato può capitare, ma c'era ancora tempo per recuperare la partita. Eppure, il Napoli non è stato capace di segnare, senza che il portiere avversario dovesse compiere interventi straordinari."

Che cosa avrebbe dovuto dire Allegri dopo una sconfitta del genere?

"Un allenatore onesto avrebbe dovuto presentarsi subito davanti alla stampa e chiedere scusa per la prestazione, riconoscendo che quanto mostrato in campo non è accettabile. Il Napoli deve essere tutt'altra squadra. Continuare a parlare di buone prestazioni dopo una prova così deludente è paradossale. Contro l'ultima in classifica non puoi permetterti di offrire una prestazione del genere: servono autocritica, responsabilità e un cambio di passo immediato."