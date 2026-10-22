Podcast Tutto su Rizzetta: origini, studi e il gran colpo col Napoli Basket che sogna in grande

Matt Rizzetta fa sul serio. Incontro con De Laurentiis. Lui sogna di diventare patron del Napoli. Per ora sta facendo benissimo con il Napoli Basket. Davide Uccella, giornalista, grande esperto nel mondo della pallacanestro, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

"Rizzetta ha origini pugliesi, è un classe '82, nel 2005 chiusi gli studi fonda un'agenzia di pubbliche relazioni. Lui è un aggregatore di interessi, si muove molto bene nell'ambito delle pubbliche relazioni curando un business per conto di investitori. A fine 2025 fa un salto di qualità, rilancia realtà che sembrano fuori dai grandi giri. Aveva fatto una prima incursione nell'Ascoli tra il 2021 e il 2024 ma il suo grande progetto è quello del Campobasso che ora è in Serie C.

Per il basket, questo è il suo secondo anno a Napoli. E' arrivato nel 2025 quando si era creata una frattura tra i tre soci e lui si è inserito rilevando le quote di uno dei tre soci. Già un anno fa aveva grandi ambizioni e quest'anno si sta confermando. Con Repesa c'è stato il cambio di passo avendo un grande curriculum. Lì abbiamo capito tutti che Rizzetta faceva sul serio e ora insiste perché oggi la squadra ha perso solo contro Milano su otto partite e in Europa ha già ottenuto quattro vittorie".