ADL chiede spiegazioni ad Allegri: il tecnico valuta il ritiro prima del Bodo/Glimt

Dopo la sconfitta contro il Venezia, De Laurentiis ha chiesto spiegazioni, ma per ora nessun provvedimento.

Il Napoli potrebbe andare in ritiro alla vigilia della delicatissima sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. La sconfitta per 1-0 contro il Venezia ha portato a cinque il numero dei ko stagionali tra Serie A ed Europa e il calendario concede pochissimo tempo per reagire. Martedì gli azzurri torneranno infatti in campo al Maradona per la terza giornata della League Phase, dopo aver perso le prime due partite contro Arsenal e Villarreal.

Napoli, Allegri valuta il ritiro prima del Bodo/Glimt

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Massimiliano Allegri starebbe pensando a una soluzione per tenere alta la concentrazione del gruppo in vista dell'appuntamento europeo: "È possibile che la squadra vada in ritiro domani sera, alla vigilia della sfida al Maradona. Per adesso De Laurentiis si è limitato a chiedere spiegazioni: nessun provvedimento". Il presidente Aurelio De Laurentiis, dunque, non avrebbe al momento adottato misure nei confronti della squadra, mentre resta possibile il ritiro prepartita. Contro il Bodo/Glimt il Napoli sarà chiamato a una reazione immediata per conquistare i primi punti del suo cammino in Champions.