Allegri boccia Lucca e pensa a un altro vice-Hojlund: lo sta scalzando nelle gerarchie
Le parole pubbliche di Massimiliano Allegri continuano a essere di sostegno nei confronti di Lorenzo Lucca, chiamato a ritrovare serenità dopo un periodo complicato sul piano del rendimento. Le scelte, però, raccontano una situazione differente. Secondo quanto riferisce La Repubblica, il tecnico starebbe infatti valutando Giovane come alternativa a Rasmus Hojlund nel ruolo di centravanti. Il danese, a secco da sette partite, partirà ancora titolare contro la Roma con Politano e Lang ai suoi lati.
Repubblica: "Giovane può rappresentare un'alternativa proprio ad Hojlund"
Il quotidiano scrive: "In attacco toccherà nuovamente a Rasmus Hojlund: il bomber danese è all'asciutto da sette partite e proverà a sbloccarsi contro la Roma. Sarà supportato da Politano e Lang, favorito su Giovane. Il brasiliano può rappresentare un'alternativa proprio ad Hojlund. Può giocare da prima punta ed è una soluzione da non sottovalutare in corso d'opera considerando la crisi che sta attraversando Lorenzo Lucca". Torna inoltre a disposizione Antonio Vergara: "È ufficiale, intanto, il ritorno tra i convocati di Antonio Vergara: ha smaltito l'infortunio al polpaccio in quindici giorni e sarà di nuovo a disposizione. Ovviamente il suo rientro sarà graduale".
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