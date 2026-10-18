Allegri in discussione, Gazzetta: a ottobre va ancora a tentativi, fanno tutto i singoli!

L'analisi delle difficoltà del Napoli di Allegri dopo il ko di Venezia: manca ancora un'identità e il tecnico continua a cercare il vestito giusto.

Cinque sconfitte nelle prime nove partite raccontano le difficoltà attraversate dal Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo il ko di Venezia, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, attraverso l'analisi di G.B. Olivero, si sofferma soprattutto sulla ricerca di un'identità che non ha ancora prodotto risultati: "Allegri predica calma ma pure lui sarà preoccupato per il rendimento di una squadra che gioca solo spezzoni di gara, che sbaglia nelle due aree, che non ha un'identità. Non sarà solo questione di modulo, di difesa a tre o a quattro, di play doppio o singolo, di De Bruyne alto o basso, ma sorprende che a metà ottobre Allegri vada ancora per tentativi, senza aver capito quale sia il vestito che questo gruppo indossa meglio. È bello avere la possibilità di cambiare abito, ma prima bisogna averne uno in cui stai comodo".

Gazzetta: "Il Napoli va a ondate e si affida ai singoli"

Il quotidiano individua difficoltà sia individuali che strutturali: "La condizione di McTominay, ad esempio, e il rendimento alterno di De Bruyne", oltre alla necessità di utilizzare sempre Hojlund e di avere maggiore freschezza sulle fasce. Ma il problema principale resta collettivo: "Bisognerebbe affrontare le partite con intensità e attenzione dall'inizio alla fine e avere un piano chiaro da eseguire. Il Napoli va a ondate, si affida ai singoli. Ma così non vince quasi mai, perde spesso e non è ancora una squadra".