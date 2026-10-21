Allegri ha imparato a convivere con un pensiero che circola a Castel Volturno

Napoli, cinque gare in quindici giorni e infermeria affollata: Allegri senza Alisson, Neres, Favasuli, Vergara e Buongiorno

Il Napoli ha l’obbligo di recuperare terreno anche in campionato. Sabato arriverà la Roma, mercoledì, nel turno infrasettimanale, c’è da far visita al Monza rivitalizzato da Juric, poi fino alla sosta ci saranno in sequenza gli impegni con Juventus, Porto e Lazio. Cinque partite in quindici giorni che possono orientare la stagione e che dovranno essere affrontate con rotazioni limitate, perché l’infermeria resta affollata. Un calendario fittissimo, in cui ogni scelta di Allegri avrà un peso e in cui la gestione delle energie sarà decisiva quanto i risultati.

Infermeria affollata: Buongiorno lungodegente, out anche Alisson, Neres, Favasuli e Vergara

Oltre al lungodegente Buongiorno, il tecnico non avrà Alisson Santos, Neres, Favasuli. L’incubo degli infortuni aleggia su Castel Volturno da tempo, e secondo il Corriere dello Sport i fatti hanno smentito le conclusioni affrettate a cui molti erano arrivati nella scorsa stagione. Ormai ha imparato a conviverci anche Allegri, che cerca sempre la soluzione migliore senza lamentarsi. Per il Napoli, comunque, resta un problema condizionante, soprattutto in un avvio altalenante in cui avere tutti a disposizione avrebbe fatto comodo. Ieri, però, è tornato un leader: ha un manifesto da attaccare a Castel Volturno.