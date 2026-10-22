Allegri, un'intuizione tattica nasce dall'estate: il retroscena

De Bruyne regista per la prima volta: sei assist ai compagni e la scelta coraggiosa di Allegri, che panchina Lobotka e Gilmour

Pur non avendo mai fatto il regista, Kevin De Bruyne ha servito i compagni per sei volte, creando altrettante occasioni da gol. Ne parla Il Mattino, che sottolinea il peso della prestazione del belga nel nuovo ruolo davanti alla difesa. Una serata che ha dato ragione alle intuizioni di Allegri, dopo giorni di polemiche sul rapporto tra tecnico e giocatore e sulle incomprensioni emerse a Villarreal. Il fuoriclasse ha risposto sul campo, mostrando visione di gioco e qualità nella costruzione.

Allegri: “Gli ho detto che potrà divertirsi”

“Gli ho detto che potrà divertirsi”, ha aggiunto il tecnico dopo la partita. Per quindici anni, osserva il quotidiano, De Bruyne è stato abituato a pensare solo guardando in avanti, mentre oggi potrebbe cambiare la propria carriera pensando anche a ciò che succede dietro. Una scelta coraggiosa, dato che per la prima volta Allegri ha lasciato in panchina Lobotka e Gilmour: da settimane l’idea di vedere De Bruyne al centro gli ronzava nella testa, e non a caso, sin dall’estate, il tecnico aveva visto in lui qualcosa che sperava. Resta da capire se la soluzione sarà confermata contro la Roma di sabato, in un calendario che richiede scelte ragionate.