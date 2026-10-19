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Allegri sotto pressione. Il Mattino: "Napoli, settimana-verità: Bodo e Roma test decisivi"

Allegri sotto pressione. Il Mattino: "Napoli, settimana-verità: Bodo e Roma test decisivi"
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Dopo le difficoltà delle ultime settimane, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a una reazione immediata.

La prima pagina de Il Mattino di oggi, lunedì 19 ottobre 2026, dedica spazio al momento delicato del Napoli, atteso da due appuntamenti fondamentali tra Champions League e campionato. Il quotidiano titola "Napoli, settimana-verità: Bodo e Roma test decisivi", sottolineando l'importanza delle prossime sfide per il futuro della stagione azzurra.

Allegri sotto pressione

Dopo le difficoltà delle ultime settimane, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a una reazione immediata. Prima l'impegno europeo contro il Bodo/Glimt, poi il confronto con la Roma: due partite che potrebbero rappresentare uno spartiacque per gli azzurri.