Allegri ha una priorità assoluta: ci ha lavorato già ieri in allenamento
Il successo contro il Bodo/Glimt ha permesso al Napoli di conquistare i primi tre punti in Champions League, ma il 4-3 del Maradona ha confermato anche le difficoltà della squadra nella fase difensiva. Come sottolinea Il Mattino, gli azzurri sono stati costretti per tre volte a riportarsi in vantaggio prima di poter festeggiare: "Perché ad ogni gol fatto ne è seguito uno subito. Non esattamente la migliore delle notizie per Allegri che di sicuro se ne è tornato a casa dal Maradona con la sicurezza dei primi tre punti raccolti in Champions League".
Blindare la difesa diventa una priorità assoluta
La vittoria, dunque, non cancella i problemi emersi contro i norvegesi: "Sorriso a metà, inevitabilmente, perché la sua squadra ha confermato delle lacune difensive macroscopiche che da qui in avanti andranno sicuramente migliorate per evitare altre partite al cardiopalmo". Per Massimiliano Allegri diventa quindi fondamentale intervenire sugli equilibri della squadra: "Blindare la difesa, quindi, diventa una priorità assoluta per Max così come per la sua squadra che già da ieri si è messa a lavoro studiando gli errori - più o meno evidenti - commessi contro i norvegesi nella serata di martedì a Fuorigrotta".
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