Allegri, voti positivi dopo Napoli-Roma: “Per un’ora travolgente, ma i cambi..."

I quotidiani promuovono il tecnico azzurro per la prima ora di Napoli-Roma, ma pesano la rimonta subita nel finale: voti tra 6 e 7.

Com’è stata valutata la prestazione di Massimiliano Allegri in Napoli-Roma? I quotidiani in edicola gli assegnano voti tra il 6 e il 7, riconoscendo la prova convincente della prima ora di gioco e rimarcando le difficoltà difensive nel finale. La Gazzetta dello Sport sceglie il 7: “Ripropone De Bruyne in regia e indovina. Per più di un’ora è un Napoli travolgente e spettacolare, molto vivo. E aumenta il rimpianto.”

Allegri, Il Mattino e Repubblica 6,5: la lezione a Gasperini dura un’ora, poi la Roma recupera

Il Mattino assegna un 6,5 e sottolinea che la lezione a Gasperini dura per parecchio tempo, poi la Roma riesce a salvarsi approfittando di una maggiore lucidità fisica e atletica. La prima ora azzurra è spettacolare, scrive il quotidiano, con Anguissa che fa risorgere la mediana e il 4-3-3 che consente al tecnico di valorizzare il camerunense, finalmente recuperato alla causa. L’ingresso di Beukema, però, fa sbandare la retroguardia, già priva di Rrahmani e poi anche di Di Lorenzo, che si arrende al dolore al ginocchio. Anche Repubblica dà 6,5: “Forse il miglior Napoli della stagione, De Bruyne regista è farina del suo sacco. Ma ritarda un po’ i cambi.”

Corriere dello Sport 7, Tuttosport 6, Corriere della Sera 6,5: l’espulsione e il nodo dei gol subiti

Il Corriere dello Sport sceglie il 7: il suo Napoli ha saputo soffrire e far male, ha dato colpi e ricevuto schiaffi, ha rotto gli argini e raccolto i cocci. L’incapacità di tenere il risultato, aggiunge, non è ancora “allegriana”, ma la personalità è quella tipica delle sue armate. Il tecnico è stato espulso dopo il 3-3 “per essere rimasto zitto”, come ha dichiarato lui stesso. Più severo Tuttosport, che gli dà 6: il Napoli fa una bella prestazione, ma si fa recuperare per due volte e continua a prendere tanti gol. Il Corriere della Sera chiude con un 6,5 senza commento riportato nella fonte.