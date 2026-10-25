Anguissa, voti da applausi dopo Napoli-Roma: la rovesciata che “capovolge” il suo 2026

Gazzetta, Il Mattino, Repubblica, Corriere dello Sport e Corriere della Sera premiano con un 7 il primo gol stagionale, mentre Tuttosport arriva a 7,5.

Com’è stata valutata la prestazione di André-Frank Zambo Anguissa in Napoli-Roma? I quotidiani in edicola gli assegnano voti molto alti, tutti tra il 7 e il 7,5, esaltando la spettacolare rovesciata che ha sbloccato il match. La Gazzetta dello Sport sceglie il 7: “Capovolge tutto con quella girata spettacolare. Il momento no, le difficoltà di un 2026 in cui non è mai stato protagonista. Un nuovo acquisto.” Anche Repubblica dà 7: segna un gran gol in rovesciata e per un tempo domina, poi finisce la benzina.

Anguissa, la rovesciata “da numero 10 e potenza da 9”: Il Mattino e Tuttosport esaltano il gol, CorSport ricorda l’ultimo centro in Serie A

Il Mattino, con un 7, parla di “una rovesciata che custodisce in sé la classe pura di un numero 10 e la potenza di un 9”, un gesto di grandezza rotonda. Il suo duello è con Pisilli: fa ruotare la catena di destra, permettendo a Politano e Di Lorenzo di inserirsi con i tempi giusti ed è utilissimo in fase difensiva, prima di calare in maniera impressionante. Il Corriere dello Sport (7) usa la metafora del calabrone: la sua struttura non gli permetterebbe di volare, eppure è arrivato in cielo “rovesciando” in porta l’1-0, il primo gol in Serie A da un anno. Tuttosport lo premia con il 7,5, il voto più alto: il primo gol della stagione è una rovesciata “da foto in prima pagina” che beffa un Gollini impietrito, e il resto della partita è quello delle sue serate migliori.

Anguissa e il Napoli: il Corriere della Sera chiude con un 7, il quadro unanime

Chiude la rassegna il Corriere della Sera con un 7. Il quadro è dunque unanime: nessuna pagella sotto la piena sufficienza, con elogi per il ritrovato peso del camerunense a centrocampo, anche se Il Mattino e Repubblica ricordano come nel finale anche lui abbia pagato lo sforzo. Resta ora da capire se la sua tenuta fisica reggerà al calendario fittissimo che attende il Napoli nelle prossime settimane.