A Castel Volturno vietato parlare del Bodo: Allegri mette in guardia sul Venezia

Repubblica racconta il clima nello spogliatoio azzurro alla vigilia della trasferta in Laguna: per ora il chiodo fisso si chiama Venezia.

Allegri spera di vedere un Napoli diverso nell’atteggiamento questo pomeriggio contro il Venezia. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine di Repubblica, l’allenatore azzurro non vuole che la sua squadra sottovaluti una partita contro un avversario che, sulla carta, è tecnicamente di gran lunga inferiore.

Venezia-Napoli, il monito di Allegri: “C’è un rischio inconscio da non sottovalutare”

Ecco cosa scrive Repubblica sull’atteggiamento che il Napoli dovrà avere oggi a Venezia: “Tocca ovviamente ad Allegri preparare la ricetta giusta. È un allenatore esperto ed è consapevole delle difficoltà. Per ora è vietato parlare del Bodo, il chiodo fisso si chiama Venezia. Un presupposto è indispensabile e Max lo dice con fermezza alla vigilia della trasferta in Laguna. C’è un rischio inconscio da non sottovalutare.”

Venezia, le sei sconfitte consecutive e l’effetto Nicola: “Sottovalutarlo sarebbe un errore imperdonabile”

Il rischio è rappresentato dalle sei sconfitte consecutive dei padroni di casa, che ripartono con un nuovo allenatore come Davide Nicola, lo specialista delle salvezze difficili. Vietato dunque sottovalutare il Venezia, scrive Repubblica: sarebbe un errore imperdonabile per un Napoli che alterna fiammate a momenti critici.