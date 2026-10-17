Condò: "Il Napoli deve dimenticare Villareal, ma non c'è nulla di semplice a Venezia"

Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera ha commentato le sfide di campionato di Napoli, Roma ed Inter. In particolare, sulla squadra di Allegri impegnata a Venezia scrive:

"Tre delle quattro squadre che in settimana hanno lasciato le penne in Champions tornano in campo già oggi (la quarta, il Como, gioca domani ma è la meno colpevolizzata, visto che è una debuttante). Quando si prende uno spavento in aereo la strategia migliore è volare di nuovo subito dopo per non lasciar sedimentare la paura, e quindi ben venga questo ritorno accelerato. Ma non c'è niente di semplice nell'impegno del Napoli, per esempio: il primo Venezia di Nicola cerca il risultato a sensazione per rilanciarsi. Quello in corso è un tratto di stagione fondamentale, perché 6 gare di campionato e tre di coppa senza respiro — si gioca ogni tre giorni — svelano tutto: salute e condizione, ampiezza e qualità della rosa, chiarezza tattica, rapporti interni. E ogni gara va subito «dimenticata» per non farsene condizionare".