Condò: "Il Napoli deve dimenticare Villareal, ma non c'è nulla di semplice a Venezia"

Condò: "Il Napoli deve dimenticare Villareal, ma non c'è nulla di semplice a Venezia"TuttoNapoli.net
Oggi alle 12:45Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera ha commentato le sfide di campionato di Napoli, Roma ed Inter. In particolare, sulla squadra di Allegri impegnata a Venezia scrive:

"Tre delle quattro squadre che in settimana hanno lasciato le penne in Champions tornano in campo già oggi (la quarta, il Como, gioca domani ma è la meno colpevolizzata, visto che è una debuttante). Quando si prende uno spavento in aereo la strategia migliore è volare di nuovo subito dopo per non lasciar sedimentare la paura, e quindi ben venga questo ritorno accelerato. Ma non c'è niente di semplice nell'impegno del Napoli, per esempio: il primo Venezia di Nicola cerca il risultato a sensazione per rilanciarsi. Quello in corso è un tratto di stagione fondamentale, perché 6 gare di campionato e tre di coppa senza respiro — si gioca ogni tre giorni — svelano tutto: salute e condizione, ampiezza e qualità della rosa, chiarezza tattica, rapporti interni. E ogni gara va subito «dimenticata» per non farsene condizionare".