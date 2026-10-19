Confronto tra ADL, Manna e Allegri: la posizione del tecnico dopo il ko di Venezia
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Nonostante i risultati negativi, Allegri continua a difendere il lavoro dei suoi calciatori, sottolineando la "bontà delle prestazioni".
Lungo confronto nella giornata di ieri in casa Napoli tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Massimiliano Allegri. Come riferisce La Repubblica, al centro del colloquio le prestazioni deludenti degli azzurri contro Villarreal e Venezia, che hanno alimentato le riflessioni sul momento attraversato dalla squadra.
Allegri insiste: le prestazioni sono buone
Nonostante i risultati negativi, Allegri continua a difendere il lavoro dei suoi calciatori, sottolineando la "bontà delle prestazioni". Il tecnico, infatti, ha scelto di non utilizzare toni duri dopo la sconfitta del Penzo, mantenendo un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quanto accaduto nelle scorse settimane.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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