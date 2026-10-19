Confronto tra ADL, Manna e Allegri: la posizione del tecnico dopo il ko di Venezia

Confronto tra ADL, Manna e Allegri: la posizione del tecnico dopo il ko di VeneziaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Nonostante i risultati negativi, Allegri continua a difendere il lavoro dei suoi calciatori, sottolineando la "bontà delle prestazioni".

Lungo confronto nella giornata di ieri in casa Napoli tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Massimiliano Allegri. Come riferisce La Repubblica, al centro del colloquio le prestazioni deludenti degli azzurri contro Villarreal e Venezia, che hanno alimentato le riflessioni sul momento attraversato dalla squadra.

Allegri insiste: le prestazioni sono buone

Nonostante i risultati negativi, Allegri continua a difendere il lavoro dei suoi calciatori, sottolineando la "bontà delle prestazioni". Il tecnico, infatti, ha scelto di non utilizzare toni duri dopo la sconfitta del Penzo, mantenendo un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quanto accaduto nelle scorse settimane.