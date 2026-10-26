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Crisi messa in pausa, Corriere dello Sport: "Lucio chiama Juve"

Crisi messa in pausa, Corriere dello Sport: "Lucio chiama Juve"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:13Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La squadra di Spalletti supera il Lecce per 2-0 grazie alle reti di McKennie e Douglas Luiz

La prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 26 ottobre 2026 dedica grande spazio alla Juventus di Luciano Spalletti, vittoriosa contro il Lecce. Il titolo principale è "Lucio chiama Juve", con i bianconeri che conquistano tre punti preziosi e salgono a quota 14, raggiungendo il settimo posto in classifica.

La squadra di Spalletti supera il Lecce per 2-0 grazie alle reti di McKennie e Douglas Luiz, che chiudono la partita in appena 41 minuti. Il tecnico bianconero, però, chiede maggiore continuità: "Bisogna metterci di più".