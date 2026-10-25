ADL incrocia Allegri negli spogliatoi, i complimenti dopo Napoli-Roma: “La strada è giusta”

Il presidente applaude la prestazione degli azzurri al Maradona, pur con il rammarico per i due punti persi: bene il centrocampo, bene la coppia difensiva.

Napoli-Roma finisce 3-3, ma la prova degli azzurri al Maradona contro la squadra di Gasperini è convincente. Si rivede la qualità del centrocampo, con le prestazioni sontuose di Anguissa, McTominay e De Bruyne, e strappa applausi anche la coppia difensiva Rafa Marin-Badiashile, fino a quando il francese non è stato costretto al cambio per infortunio.

ADL negli spogliatoi, il retroscena de Il Mattino: “Gli fa i complimenti per la bella prestazione, la strada è quella giusta”

L’edizione de Il Mattino di oggi rivela la reazione di Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Roma: il presidente esce dallo spogliatoio a fine partita, incrocia il tecnico e gli fa i complimenti per la bella prestazione (“la strada è quella giusta”), poi va via. Piuttosto, scrive il quotidiano, si prepara a un annuncio: a inizio settimana dovrebbe essere pronto il preliminare con le società proprietarie dei terreni a Qualiano. Il centro sportivo, la Casa del Napoli, sta per prendere il via.

De Laurentiis ai giocatori: “Il cuore e il carattere sono il vero specchio del valore di questa squadra”

Al termine della gara il presidente è sceso negli spogliatoi per applaudire e complimentarsi personalmente con i ragazzi. A rivelarlo ieri sera sui social è stato il giornalista Carlo Alvino: “Il presidente ha voluto sottolineare come, nonostante la vittoria mancata, la prestazione, il cuore e il carattere dimostrati in campo stasera siano il vero specchio del valore di questa squadra.”