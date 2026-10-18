Esonero Allegri, ecco la posizione di ADL: ha deciso anche in caso di dimissioni

Nonostante le cinque sconfitte stagionali del Napoli, la posizione di Allegri resta salda. De Laurentiis non pensa all'esonero e ribadisce la fiducia

La sconfitta di Venezia ha certificato la crisi del Napoli, ma non cambia la posizione di Aurelio De Laurentiis sul futuro di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il presidente non ha alcuna intenzione di mettere in discussione l'allenatore scelto la scorsa estate: "Ma De Laurentiis avverte tutti, nel caso ce ne fosse bisogno ancora: Max non si tocca, si va avanti con lui". Una fiducia totale, tanto che il patron non soltanto non starebbe valutando un esonero, ma non sarebbe disposto ad accettare neppure eventuali dimissioni del tecnico.

De Laurentiis conferma Allegri: i motivi della scelta

Alla base della posizione del presidente ci sarebbero soprattutto due ragioni. Allegri è stato scelto personalmente e con grande convinzione da De Laurentiis, che in estate lo ha preferito alle alternative Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. Inoltre, il tecnico ha ancora tre anni di contratto da 6 milioni di euro a stagione. Il presidente dovrebbe rientrare a Napoli domani, anche se potrebbe anticipare il suo arrivo già a oggi. E, qualora fosse necessario, sarebbe pronto a ribadire la fiducia in Allegri anche davanti ai calciatori, con l'obiettivo di compattare l'ambiente in un momento particolarmente delicato della stagione.