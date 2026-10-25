Fiducia in Allegri e nella squadra: cosa ha detto ADL negli spogliatoi

Il presidente applaude i giocatori e sceglie di guardare soprattutto alla prestazione, nonostante il pareggio e una classifica lontana dalle attese.

Il pareggio con la Roma lascia rimpianti, “ma Aurelio De Laurentiis ha scelto di guardare soprattutto alla prestazione”. Come racconta l’edizione odierna de Il Roma, al termine del 3-3 del Maradona il presidente del Napoli è sceso negli spogliatoi per parlare con la squadra e far sentire la propria vicinanza al gruppo. Il patron avrebbe applaudito i calciatori e si sarebbe complimentato per quanto mostrato in campo, sottolineando il carattere e la capacità di reagire nei momenti più complicati della gara.

Napoli, i numeri dell’avvio: 11 punti in 8 giornate e un bilancio complicato tra campionato e Champions

Un segnale di fiducia arrivato, scrive il quotidiano, nonostante una vittoria sfumata nel finale e una classifica che continua a essere lontana dalle aspettative. Il Napoli di Massimiliano Allegri ha infatti raccolto 11 punti nelle prime otto giornate di Serie A e resta a metà classifica. Anche il bilancio complessivo fotografa un avvio complicato: quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte nelle prime undici gare ufficiali tra campionato e Champions League.

De Laurentiis sceglie di non alzare la tensione: messaggio di “fiducia e continuità” per squadra e allenatore

De Laurentiis ha preferito non accentuare la tensione. Dopo una gara nella quale il Napoli ha mostrato segnali importanti sul piano del gioco e dell’atteggiamento, il presidente ha scelto di sostenere squadra e allenatore. La visita negli spogliatoi assume quindi un significato importante: valorizzare ciò che di positivo è emerso contro la Roma e provare a ricompattare l’ambiente. I risultati restano insufficienti, conclude Il Roma, ma dal vertice del club arriva per ora un messaggio di fiducia e continuità.