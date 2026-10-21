Nel finale di Napoli-Bodo è arrivata una cattiva notizia per la classifica in Champions

Il Mattino sottolinea i problemi difensivi del Napoli: sette reti incassate in tre giornate possono pesare anche sulla differenza reti.

La vittoria contro il Bodo/Glimt ha restituito entusiasmo e i primi tre punti europei al Napoli, ma restano evidenti alcuni problemi da risolvere. Il Mattino pone l'accento soprattutto sulla fase difensiva e sui tre gol incassati al Maradona: "Peccato, allora, per quella fragilità di cui gli azzurri parlano dopo la gara. Tre gol presi che allargano il totale a 7 nelle prime tre partite della campagna di Champions League. Troppi a fronte dei 'soli' 5 gol segnati fin qui. Troppi per qualsiasi top club, ma anche e soprattutto troppi in ottica passaggio del turno".

Il Mattino: "La differenza reti sarà decisiva"

Un dato che potrebbe avere conseguenze anche sulla classifica della League Phase: "La differenza reti sarà decisiva nella classificazione finale e anche a questo il Napoli - che almeno ai playoff vuole andarci - deve già pensare. Le fragilità mostrate andranno corrette in campo europeo. Perché se qualcuno in Italia forse ti perdona, sicuramente in Champions League non lo fa. Che si chiami Arsenal, Villarreal o Bodo/Glimt". Non mancano però le note positive per Massimiliano Allegri, soprattutto dalla panchina: "Il sorriso largo, però, Allegri lo trova anche nei sostituti: tutti entrati alla grande, tutti dal grande impatto".