Gira una voce su Anguissa: riguarda gli infortuni e il contratto

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Anguissa si è allenato e dovrebbe partire per Venezia: dopo lo stop di Firenze, resta il nodo del rinnovo a 7 milioni

Quattro minuti a Firenze sono bastati e avanzati ad Anguissa per alzare bandiera bianca e fermarsi per un problema fisico. Un dolorino, lo definiscono i più scettici, che qualcuno ha voluto collegare ai mal di pancia per la porta chiusa dal Napoli alla sua richiesta di rinnovare a 7 milioni di euro all’anno. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola. Gli esami avevano evidenziato una lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra.

Anguissa verso Venezia, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo

Ieri il centrocampista camerunese si è allenato con i compagni e dovrebbe quindi partire questo pomeriggio con la squadra per Venezia, a meno che non spunti ancora un imprevisto, che nel suo caso, osserva Il Mattino, è all’ordine del giorno. Un rientro che Allegri attende con ansia, perché restituirebbe al reparto una pedina di peso e fisicità in un momento di emergenza a centrocampo, dopo la batosta di Villarreal. Resta da capire quale spazio avrà al Penzo, in una gara in cui il tecnico dovrà gestire con attenzione le energ