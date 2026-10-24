"Gli è rimasto nel cuore", Napoli-Roma sarà una gara speciale per un giocatore di Gasperini

Gollini difenderà la porta della Roma contro il Napoli: per l'ex azzurro un ritorno speciale nello stadio in cui ha festeggiato l'unico scudetto della carriera.

Per Pierluigi Gollini quella di oggi al Maradona non potrà essere una partita come tutte le altre. Il portiere giocherà titolare con la Roma contro il Napoli, club con cui ha vissuto una parentesi breve ma significativa, culminata nella conquista dello scudetto. Arrivato in prestito dall'Atalanta come vice di Meret durante l'esperienza di Luciano Spalletti, Gollini ha mantenuto un legame forte con la città e oggi tornerà per la prima volta da avversario degli azzurri dopo quella esperienza.

CorSport: "Quello scudetto è stato il primo e unico della sua carriera"

Il Corriere dello Sport racconta: "Una parentesi breve, ma super intensa. Condita da uno scudetto indimenticabile. Gollini è un ex Napoli. Era il vice Meret, in prestito dall'Atalanta, durante il mandato di Spalletti in azzurro. Tornare al Maradona, da titolare della Roma, sarà speciale per lui". Un legame testimoniato anche dai suoi social: "Sulla pagina Instagram ha solo due post fissati lassù in alto: l'annuncio della nascita del figlio con la compagna Ariel Serra e gli scatti della festa per quel titolo conquistato nella trasferta di Udine insieme a Di Lorenzo, Kim, Kvaratskhelia e Osimhen". E ancora: "La città gli è rimasta nel cuore. E poi quello scudetto è stato il primo e unico della sua carriera".