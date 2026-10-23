Intervista ADL, da Torino: imbastita per strappare condizioni migliori per la cessione del club

Si commentano le parole di De Laurentiis sulla proposta ricevuta per il Napoli: la trattativa sarebbe stata interrotta almeno apparentemente.

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli riaccendono il dibattito sul futuro della proprietà azzurra. Il presidente ha confermato l'esistenza di una proposta da 2 miliardi e 270 milioni di euro, spiegando di non essere stato convinto dalle modalità di pagamento prospettate dagli investitori americani. Sulla vicenda interviene oggi Tuttosport: "Quindi era tutto vero, il fondo americano che aveva contattato De Laurentiis, aveva davvero proposto una somma stratosferica per rilevare il 100% delle azioni del Napoli".

Tuttosport: "Trattativa interrotta, almeno apparentemente"

Il quotidiano propone quindi una propria lettura della posizione assunta dal presidente: "Trattativa interrotta, almeno apparentemente, ma c'è da immaginare che don Aurelio abbia fatto una mossa forte per provare a strappare non una cifra maggiore, bensì condizioni migliori nelle modalità di pagamento". Tuttosport riprende poi un altro passaggio di De Laurentiis: "Per il momento non ho deciso di vendere, ma se dovessi venderlo, preferirei farlo ad un napoletano e non un americano". Il giornale sottolinea infine come l'intervista sia arrivata proprio mentre tornavano a circolare indiscrezioni sulla prospettiva di un possibile subentro del fondo americano Underdog Global Partners alla guida del Napoli.