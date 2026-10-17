Di Lorenzo torna a destra a Venezia? La soluzione di Allegri

Dopo l’esperimento a sinistra col Villarreal, il Corriere dello Sport annuncia il rientro del capitano sulla sua corsia naturale, con Spinazzola a sinistra

Giovanni Di Lorenzo ha giocato l’ultima gara contro il Villarreal nella posizione di laterale sinistro. Una zona di campo quasi inusuale per il capitano del Napoli, che nasce laterale destro e anche braccetto da quel lato. Il capitano aveva già agito sull’out mancino nel periodo ancelottiano, per gli infortuni che in quella fase falcidiarono la rosa in quella porzione di campo.

Venezia-Napoli, dove giocherà Di Lorenzo: Corriere dello Sport conferma il ritorno a destra

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Di Lorenzo ritornerà sulla fascia destra oggi contro il Venezia. Giocherà al posto di Politano, che si accomoderà in panchina dopo l’errore in Villarreal-Napoli.

Napoli, a sinistra c’è Spinazzola: gli esterni di Allegri per la sfida del Penzo

Sulla sinistra ci sarà invece Leonardo Spinazzola, che completa così la coppia di esterni scelta da Allegri per la trasferta di Venezia. Una soluzione che riporta ciascun giocatore nella propria zona di competenza e chiude, almeno per ora, l’esperimento tattico visto in Spagna.