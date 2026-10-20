McTominay, il retroscena di Ten Hag: "Chiesi di non venderlo, poi il club lo ha ceduto. Imbarazzante!"

"Avevamo deciso insieme al club di non vendere Scott McTominay"

Erik ten Hag, ex allenatore del Manchester United, torna sulla cessione di Scott McTominay al Napoli e rivela un clamoroso retroscena legato all'addio del centrocampista scozzese ai Red Devils. In un'intervista rilasciata a The Athletic, il tecnico olandese ha raccontato di essersi opposto alla partenza del giocatore, salvo poi assistere alla decisione della dirigenza di trasferirlo in azzurro.

"Avevamo deciso insieme al club di non vendere Scott McTominay", ha spiegato Ten Hag, ricostruendo quanto accaduto nelle settimane precedenti al trasferimento.

Ten Hag rivela: "McTominay non si toccava, poi lo United lo ha venduto al Napoli"

L'ex tecnico del Manchester United ha quindi svelato i dettagli di un incontro con la società: "C'era stato un meeting ad Ibiza e la decisione da parte mia era chiara: non si vende Scott, è un tifoso dello United. Non si tocca".

Una posizione netta, che però non è bastata a trattenere il centrocampista. "Dopo poche settimane, la dirigenza lo ha ceduto al Napoli… per me è stato un momento deludente e imbarazzante", ha concluso Ten Hag.