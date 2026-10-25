Moviola Gazzetta approva l'arbitraggio: Beukema “crolla a terra come colpito da un meteorite”

Il quotidiano analizza l’azione dell’89': Balerdi “sfiora solamente” l’avversario e il difensore azzurro cade per poi rialzarsi poco dopo.

All’89' le proteste del Napoli per un presunto fallo di Balerdi su Beukema all’inizio dell’azione del 3-3. Scrive la Gazzetta dello Sport nella propria moviola che il giocatore della Roma “sfiora solamente l’avversario che crolla a terra come colpito da un meteorite e poco dopo si rialza. Corretto convalidare”.

Napoli-Roma, l’ira di Allegri che “fatica ad evaporare”: “Notte intrisa di veleno”

Il quotidiano aggiunge: “Quel che resta del Napoli e d’una partita bellissima, due volte avanti e due volte ripreso, è l’ira di Allegri che fatica ad evaporare. È una notte intrisa di veleno, con il benessere preso a spallate al minuto 89'”. Un’immagine che racconta l’amarezza di una squadra che, dopo una prestazione di alto livello per oltre un’ora, si è vista sfuggire due punti nel finale.

Beukema, “cosa è passato per la testa?” e il peso del destino: la Gazzetta si interroga sull’orizzonte del Napoli

“Domande che restano lì a galleggiare nel vuoto pneumatico delle tenebre”, conclude la Gazzetta: “cosa è passato per la testa a Beukema, finito in terra come un palloncino sgonfiato? E quanto ha inciso il destino, modificando non solo l’umore ma l’orizzonte di una squadra che avvertiva d’essersi rilanciata?” Un interrogativo che resta aperto e che accompagnerà il Napoli verso i prossimi impegni.