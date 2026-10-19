Prima pagina

Napoli verso il Bodo. Corriere dello Sport: "Fiducia, avanti con Max"

Napoli verso il Bodo. Corriere dello Sport: "Fiducia, avanti con Max"
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
"Juve sparita: 0-3 e fischi. Gattuso mette Lucio nei guai".

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, lunedì 19 ottobre 2026, è dedicata alla pesantissima sconfitta della Juventus contro la Lazio. Il quotidiano apre con il titolo a caratteri cubitali "Asfaltata", accompagnato dal richiamo "Juve sparita: 0-3 e fischi. Gattuso mette Lucio nei guai".

La formazione biancoceleste espugna lo Stadium dopo nove anni e raggiunge l'Inter a quota 19 punti. Per Luciano Spalletti, invece, è notte fonda: Juventus a otto punti dalla vetta dopo sette giornate e tifosi che abbandonano lo stadio prima del fischio finale. 

De Laurentiis conferma Allegri

Spazio anche al Napoli, atteso domani dalla sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. Il quotidiano titola "Fiducia Napoli: avanti con Max", sottolineando la volontà della società di proseguire con Massimiliano Allegri nonostante il momento complicato.