Occhio al momento della Roma di Gasperini: forte in attacco, ma ha anche la miglior difesa

Napoli-Roma, una sfida fondamentale per gli azzurri: sette punti separano le squadre e una vittoria rilancerebbe Allegri nella corsa Champions.

Sette punti di distanza dopo altrettante giornate e una partita che può diventare uno snodo importante della stagione del Napoli. Come sottolinea Il Mattino, la Roma è partita fortissimo ed è in piena lotta per lo Scudetto, mentre gli azzurri sono ancora alla ricerca dello slancio necessario per avvicinarsi alla zona Champions: "Ovvio che domani sarà una occasione pressoché imperdibile per rimettersi in carreggiata. Battere la Roma che ha la miglior difesa del campionato (appena 3 gol subiti) ma che come il Napoli deve fare i conti con assenze e infortuni, rappresenterebbe una grandissima iniezione di fiducia per gli azzurri".

Il Mattino: "Il Napoli dovrà tenere botta contro la Roma"

Gasperini ritroverà Malen dopo il turno di squalifica scontato contro il Genoa, mentre Allegri dovrà ancora fare i conti con diverse assenze. Il quotidiano mette soprattutto in guardia il Napoli dall'intensità della formazione giallorossa: "In questo periodo dell'anno le squadre di Gasperini vanno a tutta velocità e al Maradona se lo ricordano bene, considerando la rumba suonata dall'Atalanta ai primi di novembre 2024, stagione che poi si concluse con la vittoria dello scudetto da parte del Napoli di Conte. Vietato abbassare la guardia, considerando che la Roma arriverà a Fuorigrotta portando la sua carica di intensità capace di tramortire anche un elefante. Ecco, gli azzurri dovranno tenere botta. Max lo sa bene e lo ha spiegato ai suoi ragazzi".