Che ostacolo la Roma: meno infortuni, identità gasperiniana e in Champions non ha faticato

Si presenta Napoli-Roma: dopo il successo europeo, la squadra di Allegri deve dimostrare di aver superato il suo principale limite, la mancanza di continuità.

Dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt, per il Napoli arriva subito un test di ben altro livello. Il Corriere del Mezzogiorno guarda al big match di sabato al Maradona: "Fra due giorni arriva a Fuorigrotta la Roma, che è imbattuta in campionato e ha l'obiettivo primario di non perdere contatto con Inter e Lazio". Il quotidiano evidenzia anche le differenti condizioni con cui le due squadre arriveranno all'appuntamento: "A differenza del Napoli, che martedì ha buttato l'anima e il sangue in campo, loro hanno battuto con leggerezza lo Slovan Bratislava. Hanno meno infortuni del Napoli e soprattutto un gioco che possiedono a pieno, costruito e interiorizzato lungo tutto il corso dell'anno precedente".

La mancanza di continuità è stata il maggior difetto

La grande domanda riguarda dunque la capacità degli azzurri di confermare quanto mostrato in Champions: "Riuscirà il Napoli a conservare la brillantezza messa in mostra martedì e a non perdere e magari a vincere il big match di sabato sera? La mancanza di continuità è stata finora il maggior difetto del Napoli. Battere la Roma segnerebbe la vera inversione di tendenza". Nessun facile entusiasmo, però: "Ma è bene restare con i piedi per terra: la Roma è un ostacolo altissimo per questo Napoli. Niente a che vedere col Bodø. Eppur si muove, il Napoli"