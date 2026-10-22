"Per sistemare il campionato serve un mese e mezzo": cosa c'è dietro la richiesta di Allegri

Promosse le scelte di Allegri contro il Bodo/Glimt, ma avverte sui rischi della discontinuità del Napoli e sulle parole di Manna sul mercato.

Tre segnali importanti sono arrivati dalla vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt. Li individua il Corriere del Mezzogiorno nel suo editoriale: "Il primo è il netto successo del tecnico, che ha saputo rompere con la sua stessa impostazione precedente e ha gettato in campo una squadra offensiva. Il secondo è la continuità del Napoli durante tutta la gara. La squadra non si è lasciata abbattere dalle due rimonte. Il terzo fatto è la presenza nella mente dei giocatori di un piano gara chiaro, seguito con determinazione per novantacinque minuti". Resta però il timore di un nuovo "effetto Frosinone": "Fra i timori fondati dei tifosi, c'è quello che il Napoli vada avanti in altalena, fra una grande prova e due fetecchie".

Corriere del Mezzogiorno: "Allegri non si aspettava la squadra messa così male"

Il quotidiano sottolinea come al momento né la società né Allegri possano offrire certezze: "Non può farlo Giovanni Manna, che in tv ha candidamente dichiarato che la società era consapevole fin da inizio campionato dei limiti della rosa e che a gennaio ci saranno movimenti di mercato". Dubbi anche sui tempi indicati dall'allenatore: "Non può rassicurare Max Allegri, che nel dopo Champions ha chiesto con chiarezza ancora un mese e mezzo perché la squadra arrivi al regime ottimale da lui programmato. Un mese e mezzo sono tante partite, si fa in tempo a rovinarsi, ma è chiaro che lui la squadra non se l'aspettava messa così male". La conclusione dell'editoriale è però un'apertura di credito al tecnico: "Però, nonostante tutto, l'uomo sta dimostrando di meritare fiducia. Amen".