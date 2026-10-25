Rafa Marin conquista tutti con la Roma: la miglior prova da quando è a Napoli

Nonostante il 3-3 contro la Roma, il difensore spagnolo è tra i migliori azzurri: serata sontuosa in fase difensiva e super coppia con Badiashile.

Nonostante il 3-3 contro la Roma, tra i migliori del Napoli c’è stato senza ombra di dubbio Rafa Marin, autore di una prestazione sontuosa in fase difensiva. L’edizione odierna de Il Mattino lo esalta: “Allegri si ritrova il miglior Rafa Marin della stagione. Anzi, forse il migliore da quando è arrivato in azzurro. Una prestazione vera contro un gran rivale come Malen.”

Rafa Marin vince il duello con Malen: “Serata quasi perfetta” e coppia con Badiashile che sorprende

Un confronto da cui, scrive il quotidiano, esce vincitore per una sera, nonostante il risultato che “fa arrabbiare tutti, anche lui”. È stata la sua serata quasi perfetta: la coppia con Badiashile sembrava un azzardo, invece ha sorpreso tutti in positivo. Entrambi erano insuperabili per un’ora, almeno fino al ko del compagno di reparto, che ha rimescolato tutto.

Napoli, il rimpianto di Napoli-Roma: “Cosa sarebbe successo senza quel cambio obbligato in difesa?”

Il quotidiano chiude con una riflessione sul senso di una stagione che proprio non svolta: “Stanchezza e rimorso, tutto ciò che può far male. Perché tutto il Napoli (e oggi anche tutta Napoli) si chiede cosa sarebbe successo senza quel cambio obbligato in difesa.” Un interrogativo che richiama l’uscita di Badiashile all’inizio della ripresa, con l’ingresso di Beukema, e il crollo difensivo che ha portato al pareggio finale.