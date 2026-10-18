Retroscena ADL: è andato su tutte le furie per una cosa accaduta in tv

De Laurentiis continua a difendere Massimiliano Allegri nonostante la crisi del Napoli. Il presidente non avrebbe gradito un sondaggio televisivo.

Massimiliano Allegri non è in discussione. Nonostante la quinta sconfitta stagionale, arrivata sul campo del Venezia, Aurelio De Laurentiis continua a sostenere con convinzione l'allenatore scelto in estate. Il presidente non avrà certamente apprezzato la prestazione del Penzo e il difficile avvio di stagione, ma non avrebbe alcuna intenzione di cambiare guida tecnica. Una posizione netta, già ribadita nelle ultime ore e confermata anche da un retroscena raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino.

De Laurentiis furioso per un sondaggio sul futuro di Allegri

Il quotidiano racconta infatti la reazione di De Laurentiis davanti a un sondaggio televisivo proposto poco prima di Venezia-Napoli e dedicato proprio alla posizione dell'allenatore. L'ipotesi che Allegri potesse essere già considerato a rischio non sarebbe stata affatto gradita dal patron: "Quando poco prima della gara spunta un sondaggio tv su un Allegri potenzialmente sulla graticola, il patron va su tutte le furie". Un episodio che testimonia ulteriormente la volontà di De Laurentiis di proteggere il tecnico e rafforzarne la posizione in un momento particolarmente complicato per il Napoli. :::