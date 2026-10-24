Retroscena Rrahmani: giovedì aveva chiesto un giorno di riposo ad Allegri

Rrahmani verso la panchina contro la Roma. Tuttosport svela che il difensore, oltre allo stato influenzale, aveva accusato stanchezza e chiesto riposo ad Allegri.

Amir Rrahmani è stato regolarmente convocato per Napoli-Roma nonostante l'attacco febbrile accusato negli ultimi giorni, ma dovrebbe partire dalla panchina. Massimiliano Allegri aveva già spiegato in conferenza stampa che il difensore non era al meglio, ma Tuttosport svela un ulteriore retroscena sulle sue condizioni: già giovedì il kosovaro avrebbe avvertito una certa stanchezza, tanto da chiedere al tecnico una giornata di riposo. Una richiesta accolta dall'allenatore azzurro.

Rrahmani aveva chiesto un giorno di riposo perché un po' stanco

Il quotidiano scrive: "Sono attese solo tre novità in formazione rispetto alla partita di martedì contro il Bodo, restando con il modulo 4-3-3. Tra i pali confermato Meret, mentre nel quartetto arretrato ci saranno Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, con Olivera a completare il reparto. Dovrebbe restare in panchina Rrahmani, ufficialmente perché vittima di uno stato influenzale, in realtà il difensore leader del Napoli aveva chiesto un giorno di riposo giovedì perché un po' stanco: Allegri lo ha accontentato e oggi lo terrà accanto a lui in panchina". Per Rrahmani, dunque, si prospetta un avvio dalla panchina contro la Roma.