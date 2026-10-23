Rinnovo Anguissa o addio a gennaio? C'è una convinzione a Castel Volturno

Napoli, Anguissa verso l’ultimo anno: contratto fino al 2027, rinnovo lontano e ingaggio che pesa sul monte stipendi

Quello in corso potrebbe essere l’ultimo anno di Frank Zambo Anguissa in azzurro. Il vincolo contrattuale del centrocampista scade nel 2027 e difficilmente si andrà oltre, in mancanza di passi avanti nelle trattative per il rinnovo, già al centro di indiscrezioni nelle scorse settimane. Una situazione che si inserisce nel quadro più ampio delle scelte societarie sul gruppo storico, alle prese con un ciclo che sembra avviarsi alla conclusione dopo aver scritto pagine importanti della storia del club.

Il peso dello stipendio e il mercato di gennaio

Lo stipendio del giocatore ha un peso specifico importante: la base fissa garantita si attesta sui 3 milioni di euro netti a stagione, mentre il peso complessivo lordo, comprensivo di bonus e oneri fiscali, incide in maniera severa sul monte ingaggi, e un suo taglio permetterebbe alla società di respirare. Come riferisce Il Mattino, difficilmente il Napoli si priverà a gennaio di un interprete così importante per la mediana, ma sarà proprio quello il settore dove lo scouting ha pianificato i principali correttivi, visto l’arrivo di molti giocatori alla fine del ciclo. Il centrocampo, dunque, resta il reparto su cui la dirigenza concentrerà le attenzioni, mentre Anguissa prosegue il suo percorso in azzurro tra un nuovo possibile infortunio e un futuro ancora da definire.