Rivincita italiana in Champions: sofferenza Inter, ma alla fine arriva il quattro su quattro

Champions League, ieri altre due vittorie per le squadre italiane e bilancio di quattro successi su quattro

E' arrivata anche la risposta dell'Inter ieri in Champions League, dopo che in precedenza il Como aveva strapazzato il Man United. Risposta che è arrivata proprio quando sembrava che il mondo crollasse sulla testa dei nerazzurri e del loro allenatore, dopo l'espulsione di Bastoni sullo 0-0, ma ecco lo spirito della squadra vera, di chi non si piega, scrive quest'oggi in un fondo il Corriere dello Sport per celebrare lo score delle italiane.

La rivincita delle italiane in Champions: quattrro vittorie su quattro

Il quotidiano sportivo racconta che se nella seconda giornata avevamo perso tutto, nella terza ci siamo ripresi tutto. Quattro vittorie su quattro per le italiane: "13 gol segnati, il dominio della Roma, la sostanza del Napoli, lo spettacolo del Como e alla fine il furore dei nerazzurri". La vittoria più sofferta è stata quella dell'Inter: "Davvero troppa paura di perdere la quinta partita di fila in Champions, visto che già a quota quattro (di sconfitte) aveva stabilito il record negativo della sua storia. Alla fine per i nerazzurri "una vittoria meritata per lo spirito e per la reazione all’espulsione di Bastoni. Se per un’ora l’Inter si era dibattuta nel suo pallore, nel finale ha preso fuoco. Un finale, questo sì, da Inter".