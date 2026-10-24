Seconda panchina di fila per un big in Napoli-Roma: non era mai accaduto negli ultimi anni

Allegri pronto a confermare De Bruyne in cabina di regia contro la Roma. Lobotka rischia così la seconda esclusione consecutiva per scelta tecnica.

Kevin De Bruyne ancora al centro del Napoli. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare contro la Roma il 4-3-3 utilizzato in Champions League, affidando nuovamente al belga il ruolo di play davanti alla difesa. Una scelta che, qualora venisse confermata, porterebbe Stanislav Lobotka alla seconda panchina consecutiva per scelta tecnica, una situazione inedita negli ultimi anni per lo slovacco, diventato nel tempo uno dei punti fermi dell'undici azzurro.

Per Lobotka è vicina la seconda panchina di fila

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il ballottaggio non sia ancora definitivamente chiuso, ma De Bruyne sia nettamente favorito: "Resta comunque il ballottaggio con Lobotka, però è in forte vantaggio e ha buone chance di essere confermato. Per Stani è vicina la seconda panchina di fila, ma poi testa al Monza: si gioca ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. Anche per Gilmour che è l'altro regista che scalpita". Allegri dispone dunque di diverse alternative in costruzione, ma la soluzione utilizzata contro il Bodø/Glimt ha convinto: "La formula di martedì ha funzionato e dunque avanti con loro, con Frank-KDB-Scott, per contrastare la forza e l'entusiasmo della Roma di Gasperini".