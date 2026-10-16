Serpeggia malumore, Corsera: "Squadra logora e gli infortuni pesano"

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Napoli, serpeggia il malumore: squadra logora, infortuni pesanti e un De Bruyne discontinuo, ora serve cambiare passo

A Napoli serpeggia il malumore. La squadra è logora, gli infortuni pesano e De Bruyne è discontinuo, lontano parente del giocatore ammirato a Manchester. La batosta di Villarreal, che ha lasciato gli azzurri a zero punti in Champions League dopo due giornate, ha acceso l’ambiente e riportato in primo piano i dubbi sul percorso di Allegri. Il tecnico è apparso nervoso nelle ultime ore, e il clima sereno visto nei giorni della sosta sembra ormai un ricordo.

“Non è una speranza, ma una necessità”

Il quadro, scrive il Corriere della Sera, è complicato: “Nelle prossime giornate, prima della sosta, serve cambiare passo. Non è una speranza, ma una necessità”. Un’esortazione che pesa in un calendario fittissimo, con la trasferta di Venezia, il Bodo/Glimt in Champions e poi Roma, Monza, Juventus e Porto all’orizzonte. Il Napoli dovrà ritrovare energie e continuità con una rosa che le assenze hanno messo a dura prova, e con un De Bruyne chiamato a tornare il fuoriclasse di un tempo. A Venezia, contro un avversario ultimo in classifica ma guidato dal nuovo allenatore Nicola, gli azzurri non possono più sbagliare.