"Serve compattezza": l'appello di Meret in vista del Bodo/Glimt

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Oggi alle 11:10 Rassegna Stampa di Arturo Minervini @ArturoMinervini vedi letture Fonti preferite di

Compattezza, fiducia e serenità: sono questi gli ingredienti indicati dal portiere per provare a invertire la rotta e rilanciare le ambizioni europee del Napoli.