"Serve compattezza": l'appello di Meret in vista del Bodo/Glimt
Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, Alex Meret richiama il Napoli all'unità e alla compattezza del gruppo. Come evidenziato dal quotidiano Il Mattino, il portiere azzurro ha sottolineato in conferenza stampa l'importanza di affrontare insieme un momento particolarmente delicato della stagione.
Napoli-Bodo/Glimt, Meret chiede una reazione: decisivo anche il Maradona
L'estremo difensore si aspetta un avvio aggressivo da parte della formazione norvegese e invita i compagni a prendere subito il controllo della partita, evitando di subire l'iniziativa degli avversari. Fondamentale sarà anche la spinta del pubblico del Maradona, chiamato a sostenere la squadra in un appuntamento che potrebbe rappresentare un crocevia della stagione.
Meret ha inoltre evidenziato la necessità di scendere in campo con maggiore libertà mentale, alleggerendo la pressione senza perdere concentrazione e determinazione. Compattezza, fiducia e serenità: sono questi gli ingredienti indicati dal portiere per provare a invertire la rotta e rilanciare le ambizioni europee del Napoli.
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