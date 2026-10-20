Squadra avvertita: se non batte il Bodo sarà ritiro punitivo fino alla Roma
La sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt potrebbe avere conseguenze pesanti in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, la società azzurra starebbe valutando l'ipotesi di un ritiro punitivo in caso di risultato negativo contro la formazione norvegese. Una decisione che rappresenterebbe un segnale forte da parte del club, non soltanto nei confronti dei calciatori, ma anche dell'allenatore Massimiliano Allegri, al quale la dirigenza ha comunque ribadito la propria fiducia.
Napoli, Repubblica rivela: ritiro punitivo fino alla Roma in caso di risultato negativo
Il provvedimento, qualora venisse adottato, si prolungherebbe fino alla sfida di campionato contro la Roma, in programma sabato pomeriggio. Un modo per richiamare tutto il gruppo alle proprie responsabilità in un momento particolarmente delicato della stagione.
Questo quanto scrive Repubblica: "Un altro risultato negativo stasera contro il Bodø avrebbe delle immediate ripercussioni sugli azzurri: ritiro punitivo fino alla gara di sabato pomeriggio con la Roma in campionato".
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