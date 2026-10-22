C'è un trend da invertire immediatamente: Allegri ci prova mischiando le carte

Troppe difficoltà difensive al Napoli: Allegri ha alternato linea a tre e a quattro, ma gli azzurri hanno già incassato 14 reti tra campionato e Champions.

I cambiamenti tattici non sono bastati finora a risolvere i problemi difensivi del Napoli. È quanto sottolinea Il Mattino analizzando il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri: "In questi mesi di lavoro Allegri ha provato più volte a mischiare le carte a sua disposizione. È partito con l'idea della difesa a quattro, poi è passato a tre per necessità, salvo poi ritornare sui suoi passi riproponendo la linea a quattro con Di Lorenzo e Spinazzola terzini di grande spinta, quasi a tutta fascia". Anche contro il Bodo/Glimt, però, non sono mancati gli errori, in particolare in occasione del primo e del terzo gol dei norvegesi.

Già 14 gol subiti, trend da invertire assolutamente

Secondo il quotidiano, il problema va oltre la disposizione tattica: "La mancanza di attenzione sembra essere il problema principale di un Napoli che cambiando l'ordine dei difensori non riesce a invertire il trend negativo in termini di gol subiti". I numeri confermano le difficoltà: "Sono già 14 fino a oggi: 7 nelle prime 7 gare di campionato, 7 nelle prime tre gare di Champions". Soltanto tre volte gli azzurri sono riusciti a mantenere la porta inviolata: contro Genoa, Bologna e Frosinone, sempre in campionato. "Questo il trend che va assolutamente invertito", conclude il quotidiano.