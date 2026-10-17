Venezia-Napoli, la Gazzetta: ballottaggio sulla trequarti e in difesa, De Bruyne a riposo

Allegri concede un turno di pausa al belga dopo due gare consecutive e il quotidiano parla di dubbi aperti nel 3-4-2-1 azzurro.

Kevin De Bruyne non partirà titolare oggi a Venezia. L’allenatore Massimiliano Allegri ha scelto di concedergli un turno di riposo dopo che il belga ha giocato due partite consecutive. In questo momento della stagione la gestione delle forze diventa un fattore determinante, considerando il calendario fittissimo. Chi giocherà allora nel 3-4-2-1 che ha in mente il tecnico toscano? L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un ballottaggio aperto.

Napoli, trequarti a Venezia: McTominay certo, Giovane in vantaggio su Lang

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta, c’è un ballottaggio sulla trequarti del Napoli. L’unico sicuro del posto è lo scozzese Scott McTominay, che deve mettere minuti nelle gambe. Al suo fianco si giocano una maglia il brasiliano Giovane, partito titolare in Champions contro il Villarreal, e l’olandese Noa Lang. Al momento, secondo il quotidiano, sarebbe in leggero vantaggio l’ex attaccante del Verona.

Venezia-Napoli, dubbio in difesa: Beukema in netto vantaggio su Marianucci

In difesa c’è poi l’altro dubbio di giornata secondo la Gazzetta. A giocarsi una maglia da titolare sono Beukema e Marianucci, con l’ex Bologna in vantaggio, e piuttosto netto, per il quotidiano.