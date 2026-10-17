Venezia, numeri terribili col Napoli: non vince dagli anni ‘40 e striscia record senza gol

Il Napoli non perde in Serie A contro il Venezia dal 1942: la squadra di Allegri ha evitato la sconfitta nelle ultime 10 sfide, con 6 vittorie e 4 pareggi.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro il Venezia in Serie A, con 7 vittorie e 7 pareggi, evitando la sconfitta in tutte le 10 più recenti (6 successi e 4 pareggi). Un dato che alimenta la fiducia in vista della sfida del Penzo, dove gli azzurri cercano la risposta dopo il ko in Champions League.

Venezia-Napoli, l’ultimo successo dei lagunari risale all’8 marzo 1942: 4-1 al Penzo

L’ultima vittoria del Venezia contro i partenopei nel massimo campionato risale infatti all’8 marzo 1942, quando i lagunari si imposero per 4-1 proprio al Penzo. Da allora il Napoli non ha più perso contro il club arancioneroverde in Serie A, un’imbattibilità che attraversa epoche, allenatori e generazioni di calciatori.

Il Venezia a secco contro il Napoli da sette partite: solo l’Avellino fa meglio nei clean sheet

C’è poi il dato difensivo: il Venezia non ha segnato alcun gol in tutte le ultime sette sfide contro il Napoli in Serie A. Solo contro l’Avellino, con otto, i partenopei vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi nel massimo campionato. Un’ulteriore statistica favorevole per una squadra, quella di Allegri, che oggi punta a blindare anche la propria porta.