Vergara recuperato per Napoli-Roma? La posizione del Napoli è di massima cautela
Antonio Vergara si avvicina al ritorno tra i convocati del Napoli. Come riferisce Il Roma, il giovane azzurro ha completato l'intera seduta di allenamento insieme ai compagni dopo aver già lavorato parzialmente in gruppo mercoledì. Vergara si era fermato il 6 ottobre con la Nazionale durante la partita contro la Turchia, riportando una lesione distrattiva di medio grado al soleo destro. Da quel momento ha saltato quattro partite: Villarreal e Bodo/Glimt in Champions League, Frosinone e Venezia in campionato. L'ultima presenza con il Napoli risale invece al 13 settembre contro il Bologna.
Vergara può tornare tra i convocati, ma il Napoli non vuole correre rischi
Il ritorno a pieno regime in gruppo aumenta la possibilità di vedere Vergara tra i convocati per Napoli-Roma, in programma domani alle 18 al Maradona. Non è escluso che Massimiliano Allegri possa concedergli anche qualche minuto durante la partita, qualora le condizioni del giocatore e l'andamento della gara lo consentissero. La gestione sarà comunque improntata alla massima prudenza: dopo diverse settimane di stop per un problema muscolare, lo staff non vuole accelerare i tempi né esporsi al rischio di una ricaduta. Vergara sarà quindi monitorato giorno dopo giorno e l'eventuale minutaggio verrà aumentato gradualmente.
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