Vergara verso il rientro: la strategia dello staff medico per la Roma

Napoli, Vergara verso il rientro: la Roma può segnare il ritorno tra i convocati, altrimenti Monza o big match con la Juve

Focus sulle condizioni di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli è ai box dalla sosta, quando si è infortunato in Nazionale, e il suo ritorno è sempre più vicino. Napoli-Roma potrebbe sancire il rientro del talento di Frattaminore tra i convocati, una notizia incoraggiante per Allegri, che ritroverebbe una pedina importante in mezzo al campo dopo settimane di emergenza. Il quadro, però, resta legato a una condizione: serve cautela, perché lo staff medico non vuole forzare i tempi di un recupero delicato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Roma, Monza o Juventus: le tappe del rientro

Qualora le risposte sul campo non fossero positive, il rientro tra i convocati di Antonio slitterebbe al turno infrasettimanale con il Monza. Nei prossimi giorni le sue condizioni saranno monitorate con attenzione, e il percorso dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dai riscontri dello staff. Se non sarà Monza, Vergara tornerà in vista del big match contro la Juventus, appuntamento in cui il Napoli vorrebbe contare su di lui in un calendario che comprende cinque partite in quindici giorni. Una gestione prudente, pensata per evitare ricadute e riavere il giovane centrocampista in condizione, dopo la ricaduta vissuta di recente da altri giocatori azzurri.