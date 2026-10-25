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Atalanta-Frosinone, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Alvini

Atalanta-Frosinone, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e AlviniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:15Serie A
di Francesco Carbone
Tutto pronto per Atalanta-Frosinone: nella Dea spazio a Obric al centro della difesa e a Zappacosta sulla sinistra, mentre Alvini conferma Raimondo.

L’Atalanta si prepara ad affrontare il Frosinone alla New Balance Arena, con calcio d’inizio fissato alle 15. Nell’undici della Dea, le scelte sono in gran parte confermate rispetto alle indicazioni della vigilia: Obric agirà al centro della difesa, mentre Zappacosta occuperà la corsia sinistra al posto di Bernasconi. In attacco, invece, il riferimento offensivo sarà ancora Krstovic.

Frosinone, Raimondo guida l’attacco: le scelte di Alvini

Poche novità anche nella formazione del Frosinone, con Alvini che conferma le indicazioni emerse nelle ultime ore. Raimondo sarà il punto di riferimento avanzato, supportato sulla trequarti da Kvernadze, Ghedjemis e Schmid. Queste le scelte dei due allenatori per una sfida che mette in palio punti importanti per gli obiettivi stagionali delle rispettive squadre.

Atalanta-Frosinone, le formazioni ufficiali

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo