Caprile acquisisce la doppia cittadinanza: l'ex azzurro può cambiare Nazionale
A sorpresa, da oggi Elia Caprile è un cittadino albanese. Occhio anche alle possibili evoluzioni in chiave nazionale, attorno al portiere del Cagliari, che è già stato convocato con il gruppo azzurro ma non è mai sceso in campo e avrebbe quindi adesso la possibilità di rappresentare l'Albania, come squadra di selezione nazionale.
Il segreto è nella moglie
Ma com'è possibile, che Caprile abbia ottenuto il passaporto da cittadino albanese? Il portiere non ha origini dirette nel paese con l'aquila a due teste nera su sfondo rosso nella propria bandiera, ma è sposato con una donna albanese e questo gli ha permesso di ottenere la doppia cittadinanza.
Rischio beffa per Sherri
E c'è tra l'altro un'ulteriore curiosità nella curiosità, visto che il portiere titolare dell'Albania è attualmente un compagno di squadra di Caprile, il 28enne Alen Sherri, che è il dodicesimo a Cagliari e rischia di diventarlo pure in nazionale.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Roma
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro