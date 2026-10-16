Inter, Chivu annuncia: “Lautaro torna dopo la sosta. Su Provedel..."

vedi letture

Cristian Chivu fa il punto sulle condizioni di Lautaro Martinez e sulla situazione dei portieri alla vigilia di Bologna-Inter.

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle condizioni di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è attualmente fermo per infortunio e il suo rientro dovrebbe avvenire soltanto dopo la sosta per le nazionali. L'allenatore nerazzurro ha confermato le indicazioni ricevute dallo staff medico, senza sbilanciarsi ulteriormente sui tempi di recupero: “Non sono un medico, mi è stato detto che i tempi sono quelli. Comunque si parla di un suo rientro dopo la sosta”.

Inter, Chivu sulla scelta del portiere

Un altro tema affrontato durante la conferenza stampa riguarda la situazione tra i pali dell'Inter, alla luce degli errori commessi recentemente da Josep Martinez. Interrogato sulla possibilità di concedere un'occasione a Ivan Provedel, anche per evitare che un'esclusione possa compromettere la fiducia dell'attuale titolare, Chivu ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del portiere, senza però annunciare cambiamenti nelle gerarchie: “Provedel ha la mia considerazione e la mia stima, lo ritengo un portiere che ci darà una mano importante in questa stagione”.