Colpo Bologna a Cagliari: secondo ko consecutivo per i sardi

Bologna corsaro a Cagliari: Casale e Bernardeschi regalano a Palladino la seconda vittoria stagionale.

Il Bologna conquista la seconda vittoria stagionale, ancora una volta lontano da casa, superando il Cagliari per 2-0 all'Unipol Domus. La squadra di Raffaele Palladino si impone grazie alle reti di Nicolò Casale e Federico Bernardeschi, entrambe nella ripresa, infliggendo ai rossoblù di Fabio Pisacane la seconda sconfitta consecutiva. Primo tempo avaro di emozioni, con poche occasioni da entrambe le parti: al 26' Mendy tenta una difficile conclusione al volo senza trovare la porta, mentre Odgaard impegna Caprile con un tiro da posizione defilata. Prima dell'intervallo ci prova anche Bernardeschi su punizione, ma il portiere del Cagliari blocca senza difficoltà. Le squadre rientrano così negli spogliatoi sullo 0-0.

Cagliari-Bologna 0-2, Casale sblocca la gara e Bernardeschi chiude i conti su rigore

Nella ripresa il Cagliari perde Winks per un problema alla schiena, sostituito da Gagliardini, e il Bologna prende progressivamente il controllo della partita. Al 58' Casale sfrutta un calcio d'angolo battuto da Miranda e, con un inserimento preciso, anticipa tutti battendo Caprile da pochi passi. Per il difensore è il primo gol dopo quasi tre anni, dall'ultima rete realizzata il 29 gennaio 2023 in Lazio-Fiorentina. I padroni di casa non riescono a reagire e all'80' Bernardeschi conquista un calcio di rigore per un fallo di mano di Juan Rodríguez su una sua conclusione dal limite. Lo stesso numero 10 si presenta sul dischetto e spiazza Caprile, fissando il risultato sullo 0-2. Con questo successo il Bologna sale a 8 punti, agganciando il Sassuolo e superando il Monza, mentre il Cagliari resta a quota 13, all'ottavo posto.